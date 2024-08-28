Военкор сообщил о ликвидации офицера СБУ

Российские военные ликвидировали в Кривом Роге офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Сергейчука. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Военкор уточнил, что Сергийчук был уничтожен ударом ракетного комплекса «Искандер-М». По словам Поддубного, офицер СБУ находился в отеле «Аврора», там он расположился на время командировки.

Совсем недавно сам Поддубный подвергся атаке со стороны беспилотника Вооруженных сил Украины.

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Позже Поддубному оказали первую помощь, а спустя время он вышел на связь.

Ранее житель Курской области рассказал о спасении Поддубного.