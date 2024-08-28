Российские военные уничтожили танк ВСУ FPV-дроном в Курской области

Российские военнослужащие уничтожили FPV-дроном танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что во время разведывательных мероприятий солдаты группировки войск «Север» выявили движение и стрельбу украинского танка. После анализа полученных данных ВС РФ приняли решение ударить по танку ВСУ.

В результате прямого попадания беспилотника танк ВСУ был уничтожен.

Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки украинские войска потеряли на Курском направлении до 380 человек.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курской области морпехи сорвали ротацию ВСУ.