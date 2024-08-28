На Западе рассказали о положении ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли достичь значительного прогресса с момента атаки на Курскую область. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х.

«Спустя три недели после начала украинской наступательной операции на Курскую область мы вернулись туда, где были 5 августа», — отметил он.

Репке подчеркнул, что он не может найти ни одной хорошей новости об успехах украинской армии в этом районе.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал вторжение в Курскую область попыткой отвлечь ВС РФ от Покровска в ДНР.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.