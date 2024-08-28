Немецкий полковник раскрыл, чем для Украины обернется ответ на массированный удар ВС РФ

Ответ украинского президента Владимира Зеленского на массированный удар Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине закончится не в пользу Киева. Об этом сообщил полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus.

«На данный момент кажется, что рискованная затея с ответным ударом, скорее всего, закончится не в пользу Украины», — сказал он.

Тиле считает, что атаки по территории РФ еще больше разозлят президента России Владимира Путина.

По словам полковника, украинский конфликт постоянно выходит на новый уровень эскалации.

27 августа Зеленский пригрозил России «ответом» на массированные атаки ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее западные журналисты заявили, что удары РФ выявили уязвимость в защите Украины.