Израильские армия окружила больницы в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан

Солдаты израильской армии окружили крупнейшие медицинские учреждения в расположенном на Западном берегу реки Иордан городе Тулькарм. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По имеющимся сведениям, речь идет о больницах «Аль-Исра» и «Табет». Израильские военные ограничили в них доступ машин скорой помощи. Одну из них солдаты остановили и подвергли обыску.

Израильская армия заняла позиции в кварталах Тулькарма, на высотах разместились снайперы. Над городом на малой высоте летают разведывательные беспилотники.

До этого сообщалось, что израильские силы безопасности начали «операцию по противодействию терроризму» в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

В августе глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар назвал новый раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа «блефом», утверждая, что они лишь затягивают время для Израиля.

Ранее Нетаньяху пообещал применять «любые средства» для защиты Израиля.