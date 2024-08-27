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Американский офицер предрек Украине потерю территорий из-за Курской области

Дэвис: Украина потеряет часть территорий, если не покинет Курскую область

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут территорию Курской области, то украинское правительство рискует потерять часть своих территорий. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в социальной сети Х.

Военный отметил, что российские военнослужащие смогли сдержать наступление украинских войск в регионе, что негативно скажется на будущем Украины. По его словам, сейчас у Киева есть два варианта: либо отступить, либо продолжать присылать новые подкрепления.

Дэвис порекомендовал командованию ВСУ отступить. Однако отставной офицер уверен, что украинская армия продолжит выделять новые подразделения, что приведет к потере позиций и личного состава.

«Это имеет зловещие последствия для военных усилий Украины в целом», — написал Дэвис.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что нападением на Курскую область Украина хотела отвлечь ВС РФ с направлений на территории ДНР. Однако, по его словам, подобный план провалился.

Ранее в США предупредили о последствиях за пересечение красной линии России.

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