Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут территорию Курской области, то украинское правительство рискует потерять часть своих территорий. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в социальной сети Х.

Военный отметил, что российские военнослужащие смогли сдержать наступление украинских войск в регионе, что негативно скажется на будущем Украины. По его словам, сейчас у Киева есть два варианта: либо отступить, либо продолжать присылать новые подкрепления.

Дэвис порекомендовал командованию ВСУ отступить. Однако отставной офицер уверен, что украинская армия продолжит выделять новые подразделения, что приведет к потере позиций и личного состава.

«Это имеет зловещие последствия для военных усилий Украины в целом», — написал Дэвис.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что нападением на Курскую область Украина хотела отвлечь ВС РФ с направлений на территории ДНР. Однако, по его словам, подобный план провалился.

Ранее в США предупредили о последствиях за пересечение красной линии России.