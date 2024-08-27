ВС России ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС России ударил по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений украинской армии в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что российские военнослужащие нанесли удар по разведывательным замаскированным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета», — добавили в министерстве.

Также Минобороны России распространило видеоролик, на котором показан процесс уничтожения бронированной машины и грузового автомобиля ВСУ с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области за сутки.