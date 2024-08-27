Российский полковник перечислил главные просчеты ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили несколько серьезных просчетов при нападении на Курскую область. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Такая операция сама по себе — большая стратегическая ошибка, — отметил он.

По его словам, есть информация, что ВСУ не полностью разминировали свой проход, и украинские солдаты подрывались на собственных минах.

Второй ошибкой является агрессия бойцов армии Украины по отношению к мирному населению и нанесение ударов по гражданским объектам, считает Кошкин.

Также ВСУ не подготовили для наступления достаточно боеприпасов и горюче-смазочных материалов, сказал он.

Четвертой ошибкой военный эксперт назвал мародерство, которое вызывает недовольство и ускорит разгром группировки ВСУ.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

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