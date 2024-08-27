Бойцы с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времен Великой отечественной войны. Таким образом ситуацию в регионе описал военный корреспондент kp.ru Александр Коц.

По словам журналиста, в зоне специальной военной операции, среди лесополосы, которая в этих краях называется «тыловой», останавливается потрепанная «Буханка» с эмблемой группировки войск «Север» на бортах. Из машины, вышедшей из того, что можно назвать настоящим адом, выходят уставшие военнослужащие с оружием и в разгрузках. Некоторые садятся на землю, другие обнимаются с товарищами, кто-то звонит домой.

Эти картины, отмечает Коц, напоминают о событиях из советской военной прозы, воссоздавая атмосферу 90-х годов, когда нашим пограничникам под командованием лейтенанта Андрея Мерзликина удалось выбраться из окружения моджахедов в Таджикистане.

До этого сообщалось, что с 1 сентября этого года учителя истории в российских школах будут уделять больше внимания рассказам о героях Донбасса и России в целом. Подробности можно узнать на информационном портале «Единое содержание общего образования».

Ранее в Крыму заложили капсулы с землей Брестской крепости.