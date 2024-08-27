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Эксперт объяснил, как предотвратить новые атаки ВСУ на российское приграничье

Военэксперт Шлепченко: России необходимо вывести из строя украинские АЭС

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Чтобы снизить вероятность новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российское приграничье, России необходимо вывести из строя атомные электростанции (АЭС), находящиеся в распоряжении противника. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

Он уточнил, что бить по самим АЭС не нужно, но удары по подстанциям, обеспечивающим передачу электроэнергии, могут вывести из строя всю энергосеть Украины.

«Атомные электростанции — это 60% украинской генерации электроэнергии. Никакие удары по теплоэлектростанциям, гидроэлектростанциям и так далее не обесточивают Украину. Только вывод из строя АЭС», — подчеркнул Шлепченко.

По его словам, после остановки АЭС невозможно будет перевозить до 80% грузов по железной дороге. Кроме того, встанут промышленные предприятия.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее немецкий эксперт оценил успех операции ВСУ в Курской области.

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