Эксперт объяснил, как предотвратить новые атаки ВСУ на российское приграничье

Чтобы снизить вероятность новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российское приграничье, России необходимо вывести из строя атомные электростанции (АЭС), находящиеся в распоряжении противника. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

Он уточнил, что бить по самим АЭС не нужно, но удары по подстанциям, обеспечивающим передачу электроэнергии, могут вывести из строя всю энергосеть Украины.

«Атомные электростанции — это 60% украинской генерации электроэнергии. Никакие удары по теплоэлектростанциям, гидроэлектростанциям и так далее не обесточивают Украину. Только вывод из строя АЭС», — подчеркнул Шлепченко.

По его словам, после остановки АЭС невозможно будет перевозить до 80% грузов по железной дороге. Кроме того, встанут промышленные предприятия.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее немецкий эксперт оценил успех операции ВСУ в Курской области.