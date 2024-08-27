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Марочко рассказал о безуспешных попытках ВСУ контратаковать у Макеевки в ЛНР

Марочко: ВСУ попытались безуспешно контратаковать под Макеевкой в ЛНР

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Alastair Grant/AP

Украинские военные безуспешно пытаются контратаковать у Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР), чтобы выбить российские войска с их позиций. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что в районе населенного пункта в данный момент идут ожесточенные бои. ВСУ пытаются контратаковать, но все попытки их оказываются безуспешными.

До этого Марочко заявлял, что находящиеся у города Купянска Харьковской области Вооруженные силы Украины после систематических ударов российской армии вынуждены строить понтонные переправы через реку Оскол из подручных материалов.

22 августа сообщалось, что у украинских войск начались проблемы со спутниковой связью Starlink в Харьковской области. По словам Марочко, командиры ВСУ предполагают, что перебои связаны с работой российских средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что войска РФ захватили станцию Starlink при штурме позиций ВСУ в Курской области.

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