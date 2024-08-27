Силы ПВО отразила атаку беспилотников в Курске

В Курске была успешно отражена атака украинских беспилотников, пострадавших нет, но зафиксированы незначительные повреждения. Об этом сообщил мэр Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

«В Курске наши ПВО отразили атаки украинских беспилотников. Имеется несколько незначительных повреждений, произошло также возгорание на дачном участке. К счастью, обошлось без пострадавших.» — написал градоначальник.

Кроме того, оперативные службы уже работают на месте происшествия, а сегодня окружные администрации проведут обход по домам.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Курской области сбили три ракеты ВСУ.