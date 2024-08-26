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Над территорией России уничтожили беспилотник

МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили беспилотник в 21:05 мск.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя.

26 августа президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабмину содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Кроме того, президент велел без заявлений выплачивать материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате атак на приграничные районы со стороны ВСУ, а также организовать бесперебойную связь в приграничных областях.

Ранее экс-сотрудник МИ-6 рассказал об опасной пропаганде Запада о ВСУ.

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