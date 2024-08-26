В ДНР начали производить антидроновые костюмы для бойцов ВС РФ

В Донецке началось производство антидроновых костюмов для бойцов Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил финский журналист Кости Хейсканен в беседе с изданием «Царьград».

По словам корреспондента, костюм предназначен для защиты военнослужащих от украинских беспилотных летательных аппаратов. Внешне он похож на облачение сапера. На голову надевается «ошейник» с наплечниками, на грудь поверх бронежилета — крепкая кираса, на ноги и руки — специальные пластины. Для прикрытия остальных мест портные использовали 30 слоев усиленного материала.

«Как Илью Муромца наряжают», — прокомментировал Хейсканен примерку костюма.

Журналист оценил стоимость защитного комплекта в 20 тысяч рублей.

26 августа в холдинге «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщили, что российские штурмовые подразделения успешно испытали в зоне спецоперации комплекс «Чистюля» для защиты от беспилотников. Устройство представляет собой кейс весом до 8 кг и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.

Ранее сообщалось, что на автобусы в Белгородской области поставят средства защиты от беспилотников.