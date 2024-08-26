Российские военные под Курском дополнительно получили ракеты и артиллерийские установки

В группировку прикрытия государственной границы на Курском направлении осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативная группа Координационного совета отрабатывает поступающие запросы круглосуточно, проблема решается в течение суток. При невозможности решения Минобороны получает срочный доклад.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.