В Госдуме считают, что замена Telegram для связи на фронте найдется быстро

У бойцов в зоне СВО не возникнет проблем с коммуникацией, если мессенджер Telegram, который они используют для связи, перестанет работать. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, замена платформе найдется быстро.

«В армии достаточно средств связи для того, чтобы не горевать по Telegram, тем более что пока он успешно и без сбоев работает и считается, что в компании есть даже какие-то особые протоколы на случай ареста владельца. Уверен, что и в случае, если мессенджер нельзя будет использовать, замена найдется быстро, русскому солдату не занимать выдумки и смекалки, которые он с успехом применяет на поле боя. На боевые действия это точно никоим образом не повлияет, и координация российских войск, уверен, будет и дальше производиться должным образом. Сейчас, по-моему, вообще гораздо больше стоит переживать за наших ребят в приграничной Курской области, которые круглосуточно уничтожают врага, чем за гражданина Франции Дурова и его детище. Приоритеты все-таки следует расставлять четче, не путая божий дар, который есть у наших воинов, с яичницей, в случае с Францией — омлетом», — сказал он.

24 августа основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован в Париже, когда выходил из своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ле Бурже. Известно, что бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия французских властей к Дурову заключается в шифровке сообщений в Telegram. На этом фоне бизнесмену могут предъявить обвинения в терроризме, мошенничестве, отмывании денег и торговле запрещенными веществами. Если его признают виновным, основателю мессенджера будет грозить до 20 лет лишения свободы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании бизнесмена посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации — оно потребовало от французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова, но они пока уклоняются от сотрудничества.

Ранее депутат Свинцов предположил, что Павел Дуров проведет под стражей несколько лет.