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Путин поздно вечером заслушал доклады об обстановке в приграничье

Путин заслушал доклады командующих об обстановке в приграничье с Украиной

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 августа, поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что командиры подразделений, участвующих в операции в приграничных районах доложили верховному главнокомандующему об обстановке на линии боевого соприкосновения. Также они рассказали об утвержденных командованием группировок предложениях по развитию ситуации в их зонах ответственности.

Накануне сообщалось, что Путин провел встречу с руководителями объединенной группировки войск в одном из командных пунктов министерства обороны. Глава государства принял доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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