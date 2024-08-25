Путин поздно вечером заслушал доклады об обстановке в приграничье

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 августа, поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что командиры подразделений, участвующих в операции в приграничных районах доложили верховному главнокомандующему об обстановке на линии боевого соприкосновения. Также они рассказали об утвержденных командованием группировок предложениях по развитию ситуации в их зонах ответственности.

Накануне сообщалось, что Путин провел встречу с руководителями объединенной группировки войск в одном из командных пунктов министерства обороны. Глава государства принял доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.