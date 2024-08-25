«Хезболла» за ночь выпустила свыше 70 ракет и БПЛА по Израилю

Базирующееся в Ливане шиитское движение «Хезболла» за ночь выпустило свыше 70 ракет и БПЛА по Израилю. Об этом пишет ливанский телеканал Al Mayadeen.

Подчеркивается, ракеты и дроны были запущены в направлении Западной Галилеи в ответ на удар Израиля по Бейруту.

На фоне ударов «Хезболлы» 25 августа министр обороны Израиля Галант объявил о введении в стране режима ЧС на ближайшие 48 часов. При этом «Хезболла» уже заявила об окончании первого этапа ответного удара по Израилю — когда ожидать второй, неизвестно.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее в СМИ заявили, что Иран и «Хезболла» снизили боеготовность подразделений при переговорах по Газе.