В Израиле ввели чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает израильский портал Ynet News.

Режим «особой ситуации» объявили на 48 часов. Поводом стало нанесение израильскими военными превентивных ударов по целям шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с Галантом. Газета Times of Israel также анонсировала заседание правительства по вопросам безопасности. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что истребители ВВС атаковали объекты «Хезболла» на территории Ливана в связи с подготовкой там ракетного удара по израильской территории.

Утром 25 августа сообщалось о выявлении подготовки «Хезболла» мощной атаки на Израиль. В ЦАХАЛ заявляли, что в ответ наносят удары по позициям ливанского движения.

Ранее США выяснили, как Израиль ликвидировал «Призрака» из «Хезболлы».