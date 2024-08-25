Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле ввели чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов

Министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧС

close
100%
Gili Yaari/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает израильский портал Ynet News.

Режим «особой ситуации» объявили на 48 часов. Поводом стало нанесение израильскими военными превентивных ударов по целям шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание с Галантом. Газета Times of Israel также анонсировала заседание правительства по вопросам безопасности. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что истребители ВВС атаковали объекты «Хезболла» на территории Ливана в связи с подготовкой там ракетного удара по израильской территории.

Утром 25 августа сообщалось о выявлении подготовки «Хезболла» мощной атаки на Израиль. В ЦАХАЛ заявляли, что в ответ наносят удары по позициям ливанского движения.

Ранее США выяснили, как Израиль ликвидировал «Призрака» из «Хезболлы».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами