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В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность в седьмой раз за субботу была объявлена в Курской области

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Ракетная опасность в седьмой раз за субботу была объявлена в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

Позже Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в российский регион является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории новых регионов страны. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее сообщалось, что более 200 курян пострадали с начала атаки ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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