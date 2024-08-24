Украинские войска рискуют потерять свои лучшие резервы в Курской области, и Вашингтон не сможет как-либо предотвратить такое развитие событий. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Он обратил внимание, что направленный в российский регион стратегический резерв Вооруженных сил Украины (ВСУ) — единственный, оставшийся у Киева. При этом соответствующие подразделения состоят из лучших украинских бойцов, подчеркнул эксперт.

«Теперь он находится под угрозой из-за этого крошечного клина в сторону Курска. И [президент РФ Владимир] Путин с ним разберется так же наверняка, как он собирается разобраться с линией фронта на севере», — сказал Уилкерсон.

Американский полковник выразил уверенность, что после этого для Украины «все будет кончено».

По его мнению, США не будут принимать никаких масштабных решений по конфликту на Украине как минимум до завершения президентских выборов в ноябре 2024 года. В связи с этим Вашингтон никак не сможет остановить уничтожение лучших резервов украинских войск в Курской области.

«Мы ждем выборов в США, прежде чем выйти из игры», — резюмировал эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал цель нападения на Курскую область.