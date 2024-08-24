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Опубликованы первые кадры российских военных, освобожденных из украинского плена

МО опубликовало видео с российскими бойцами, освобожденными из украинского плена

Опубликованы первые кадры освобожденных российских военных, которых захватили в ходе боевых действий на территории Курской области. Видео доступно в Telegram-канале Минобороны РФ.

Обмен состоялся по формуле 115 на 115. В оборонном ведомстве сообщили, что в роли посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ожидается, что в скором времени освобожденные российские бойцы будут доставлены в медицинские учреждения МО РФ. Там они пройдут лечение и реабилитацию.

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев заявил, что из украинского плена вернулись солдаты, проходившие срочную службу на границе Курской области.

23 августа в пресс-службе Международного комитета Красного Креста (МККК) заявили, что сотрудники организации посетили попавших в плен солдат Вооруженных сил РФ. Речь идет о военнослужащих, захваченных во время сражений в Курской области.

Ранее Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область.

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