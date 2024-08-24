Китай запустил сигнальные ракеты по самолетам Филиппин

Китай выпустил сигнальные ракеты в сторону патрульного самолета Cessna 208B Grand Caravan филиппинского Бюро рыболовства и водных ресурсов недалеко от спорного рифа Самора (китайское название — риф Суби). Об этом сообщает Manila Times со ссылкой на береговую охрану Филиппин.

Инцидент произошел 22 августа.

По данным GMA News, китайская сторона выпустила минимум три ракеты. Риф Суби находится недалеко от рифа Мисчиф, который также «осваивается» Китаем, а на спорном острове Паната можно заметить сооружения, напоминающие военные объекты, отмечает издание.

Представитель филиппинской береговой охраны в Южно-Китайском море коммодор Джей Тарриэла заявил, что правительство Китая неоднократно отрицало, что могло бы превратить это место в военную базу.

В свою очередь МИД Китая заявил, что применил контрмеры против двух филиппинских военных самолетов, вторгшихся в его воздушное пространство вблизи рифа Суби. Дипведомство не уточнило, о каких мерах идет речь.

Ранее в Китае не исключили возможности конфликта в Южно-Китайском море.