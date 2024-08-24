Три ракеты ВСУ уничтожены в небе Курской области

Три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в небе над Курской областью накануне. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области вчера поздним вечером», — сообщил он.

Смирнов поблагодарил работу операторов российских систем противовоздушной обороны и защитников границы за работу.

До этого сообщалось, что в Курской области пиротехники МЧС России нашли и обезвредили боевую часть ракеты «Точка-У», запущенной Вооруженными силами Украины. Также пиротехники проверили и очистили от взрывоопасных предметов пути подъезда и подхода к магистральной ветке газопровода. За все время саперы уничтожили более 150 боеприпасов ВСУ.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение украинских вооруженных формирований в Курскую область стало попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее в Совфеде объяснили попытки Украины бить по российским АЭС.