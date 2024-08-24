Российские военные нанесли удары по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Краснополье и скоплению техники в селе Михайловка Сумской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщает РИА Новости.

«Краснополье получило три прилета ФАБов в районе», — сказал он.

По словам подпольщика, одна из бомб была сброшена на территорию бывшей военной части противовоздушной обороны (ПВО), где находился пункт временной дислокации ВСУ.

«Вышедшие чудом из Курской области потрепанные подразделения попали под удар. Еще один удар ФАБа в село Михайловка по скоплению военной техники. Прилетело очень удачно», — заявил Лебедев.

В среду, 21 августа, в Сумах также произошел взрыв. В этот же день Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Казачья Лопань в Харьковской области.

Ранее в Курской области уничтожили бойцов американской ЧВК.