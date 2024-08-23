Алаудинов сообщил об уничтожении половины ресурсов ВСУ на Курском направлении

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что ВС РФ уничтожили более половины ресурсов, которые Украина бросила на Курское направление.

«Больше половины того, что [ВСУ] собрали, уже потеряли. Нам остается только доработать то, что мы делаем», — сказал Алаудинов.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее в Госдуме рассказали, что срочники отбили атаку ВСУ в Курской области.