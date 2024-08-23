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Войска РФ нанесли удар по местам скопления ВСУ в Запорожской области

Рогов заявил об ударе по местам скопления украинских войск в Запорожской области

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что по местам скопления украинских войск на Степногорском направлении запорожской линии фронта был нанесен комбинированный удар.

«Нанесен комбинированный удар по скоплению боевиков ВСУ на Степногорском направлении севернее Каменского, куда противник последнее время стягивает резервы и военную технику», — сказал он.

Рогов уточнил, что удары нанесла фронтовая авиация и артиллерия.

19 августа Рогов сообщал, что российская сторона нанесла удар по месту скопления живой силы и техники украинских войск в Запорожской области.

18 августа боец разведывательной роты 291-го полка ВС РФ с позывным «Волчек» заявил об изменении тактики украинских формирований в Запорожской области. Мужчина уточнил, что речь идет о действиях ВСУ в районе населенного пункта Работино.

В частности, командование украинских войск начало отправлять к селу малые группы солдат на легких бронемашинах. Тяжелую технику ВСУ стараются прятать далеко от линии соприкосновения, добавил российский военный.

Ранее Рогов рассказал об активизации боевых действий у населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.

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