Российские военные пресекли попытки подхода резервов ВСУ в Курской области

Группировка «Север» Вооруженных сил России пресекла попытки подхода резервов украинской армии в Курской области в течение последней недели. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и трех бригад теробороны. Пресечены попытки подхода резервов ВСУ», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны России сообщило, что ВС РФ обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе населенного пункта Камышевка Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в «Ахмате» рассказали о ситуации с ВСУ в Курской области.