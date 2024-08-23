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Украинские военные обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара

Балицкий: ВСУ обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара

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Alexander Ermochenko/Reuters

Украинские военнослужащие обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, в результате чего получило повреждения водозаборное оборудование, часть города оставалась без воды. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работали оперативные службы, которые в кратчайшие сроки сумели ликвидировать очаги возгорания. Коммунальными службами последствия атаки были устранены, водоснабжение восстановили.

Балицкий не исключил повторения ситуации, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) ориентированы на уничтожение гражданской и социальной инфраструктуры. Он добавил, что все оперативные и жилищно-коммунальные службы осуществляют свою работу в полной готовности.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов заявлял, что в результате массированного обстрела в Энергодаре, городе — спутнике Запорожской атомной электростанции (АЭС), произошли перебои с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за выходные отразили более 40 попыток атак на Энергодар.

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