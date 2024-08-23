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ВСУ потеряли более 5 тыс. военнослужащих на Курском направлении

МО: за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 5137 бойцов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на Курском направлении потеряли 5137 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также украинские военные потеряли 69 танков, 55 бронетранспортеров, 27 боевых машин пехоты, 158 автомобилей, 350 боевых бронированных машин, 34 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, шесть станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее над Курской областью уничтожили украинский беспилотник.

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