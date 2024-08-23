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ВСУ обстреливают взятых в плен украинских военных

Алаудинов: ВСУ не дают вывести в безопасную зону взятых в плен соотечественников

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Сергей Гунеев/РИА Новости

ВСУ обстреливают и делают все, чтобы взятые в российский плен украинские военные не дошли до безопасной зоны на Курском направлении. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, слова которого передает ТАСС.

Он подчеркнул, что взять украинских военнослужащих в плен — это «полдела», а вывести их в безопасную зону — это гораздо более сложная задача, так как ВСУ обстреливают и «делают все», чтобы пленные не дошли до этой безопасной зоны. По его словам, спецназ «Ахмат» взял в плен уже 7-8 украинских военных.

23 августа представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили военнослужащих, которые были взяты в плен во время боев в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Ранее экс-боец ВСУ призвал украинцев идти против властей в Киеве.

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