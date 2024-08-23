Американский эксперт пояснил, чего не хватает ВСУ в Курской области

Действия Вооруженных сил Украины в Курской области скованы из-за возникшей у них нехватки топлива. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По словам Риттера, во многих случаях нехватка горючего приводит к тому, что украинские военные вынуждены бросать свою обездвиженную технику.

«Украинцам не хватает мобильности, потому что у них закончилось топливо», — сказал эксперт.

По мнению Риттера, решающую роль в этом сыграла российская авиация, которая уничтожила базы материально-технического снабжения ВСУ и перерезала связи с развернутыми в Курской области украинскими подразделениями.

20 августа замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что российские части «контролируют логистику противника, и он несет ежедневно огромные потери логистических маршрутов». Кроме того, он заявил, что ВСУ остановлены на таком участке, где им невыгодно вести боевые действия.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются до сих пор.

Президент России Владимир Путин заявил, что атака ВСУ на Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Как долго могут продлиться боевые действия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее командир «Ахмата» заявил, что ВСУ пытаются подтянуть силы на Курском направлении.