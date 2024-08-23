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Политолог назвал сумбурной авантюрой нападение ВСУ на Курскую область

Политолог Казаков: потери ВСУ в живой силе и технике резко возросли

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область выглядит как сумбурная авантюра. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Александр Казаков. Он подчеркнул, что Киеву не удалось реализовать задуманное.

«У них был план Б. Они его сейчас реализуют — прямо на наших глазах. Они пытаются на каком-то участке закрепиться, более-менее хорошо окопаться. <...> Если они этот плацдарм там создадут, то выбивать их из укрепленного района будет трудно. Мы знаем, как это. Но пока у них не получается. Времени мы им не даем, чтобы закрепиться. И я надеюсь, что все-таки мы их скоро выкинем за старую границу», — сказал Казаков.

Эксперт напомнил, что пока ВСУ пытаются провернуть авантюру в Курской области, российские войска быстро движутся вперед в Донецкой народной республике (ДНР).

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои шли на территории Суджанского и Кореневского районов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее посол в США заявил, что «буферной зоны» на территории России не будет.

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