Палестина ожидает крупной израильской операции на Западном берегу

Власти Палестины предсказывают масштабную израильскую операцию на Западном берегу. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр и специальный посланник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям Рияд аль-Малики.

Он отметил, что израильские силы уже движутся в сторону Западного берега, и, по его мнению, «широкомасштабная операция» вполне возможна.

«Мы совершенно точно ожидаем этого. Мы видим все признаки того, что эти опасения подтверждаются. Но я считаю, что мы очень хорошо готовы к такой ситуации, если она произойдет. Очевидно, что наши люди будут сопротивляться, они останутся, и они будут пытаться бороться за свое присутствие, за свое существование на палестинской земле», — подчеркнул аль-Малики.

Он также добавил, что количество военных вторжений в города, деревни и лагеря беженцев на Западном берегу «увеличивается в два, три или даже четыре раза».

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что число снесенных Израилем палестинских домов на Западном берегу удвоилось с 7 октября 2023 года.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.