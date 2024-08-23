Алаудинов сообщил об уничтожении французского ЗРК за €8 млн

Бойцы спецназа «Ахмат» FPV-дроном сожгли в Курской области французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale стоимостью €8 млн. Об этом в Telegram-канале заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Он сообщил, что ЗРК выехал для того, чтобы перехватить российские вертолеты, которые шли для нанесения удара по Мартыновке. Бойцы ВС РФ успели его сжечь FPV-дроном стоимостью 60 тысяч рублей.

До этого российский боец сжег украинскую боевую машину пехоты (БМП) обычной канистрой с бензином в одном из приграничных районов Курской области.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее в Госдуме рассказали, что срочники отбили атаку ВСУ в Курской области.