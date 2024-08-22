В Курской области повреждены дома в результате атаки ВСУ

Объекты инфраструктуры и жилые дома в городе Льгове Курской области повреждены в результате атаки ВСУ. Об этом заявил мэр города Алексей Клемешов в своем Telegram-канале.

«В результате сегодняшнего обстрела получили повреждения жилые дома и другие объекты инфраструктуры. К счастью, раненых среди жителей города нет», — заявил глава Льгова.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Минобороны отчитались о поставках военной техники в Курскую область.