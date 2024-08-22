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В Минобороны заявили, что решили вопросы оперштаба Брянской области

МО РФ: в Брянскую область поставлены дроны и противодронные ружья

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Все вопросы от оперативного штаба Брянской области в Координационный совет Минобороны России решены. Об этом говорится в сообщении министерства.

«От оперативного штаба Брянской области поступило восемь вопросов в части материально-технического обеспечения, все вопросы решены», — сообщили в Минобороны.

Также там отметили, что решили часть вопросов оперштаба Курской области.

«От оперативного штаба Курской области поступило 23 запроса, 13 вопросов решены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых средств радиоэлектронной борьбы, малогабаритных электростанций, квадроциклов и теплоизоляционных накидок.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных регионах попросил рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на прокладку оптического волокна в приграничье.

Ранее стало известно, что в Курске устанавливают железобетонные укрытия.

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