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Путин присвоил 15-й береговой ракетной бригаде наименование «гвардейская»

Путин присвоил наименование «гвардейская» 15-й береговой бригаде ВС за героизм

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил наименование «гвардейская» 15-й береговой ракетной бригаде Вооруженных сил Российской Федерации за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Соответствующий указ президента размещен на интернет-портале правовой информации.

«Постановляю: присвоить 15-й береговой ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская», — отмечается в указе.

5 августа почетное наименование «гвардейская» присвоили восьмой общевойсковой армии и 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.

14 июня глава российского государства сообщил, что в зоне специальной военной операции находятся почти 700 тыс. военнослужащих.

До этого президент России на встрече со студентами — участниками специальной военной операции заявил, что бойцы СВО должны стать основой «государства российского».

Ранее Жога рассказал, почему не началась третья мировая война.

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