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Войска России и Китая договорились о наращивании сотрудничества

Минобороны: войска России и Китая договорились о наращивании сотрудничества

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Главком Сухопутных войск Вооруженных сил РФ Олег Салюков договорился с делегацией Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая о наращивании сотрудничества. Об этом сообщает Минобороны России.

Делегацию из Китая возглавляет командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Ли Цяоминь.

Отмечается, что делегация прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества.

«В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях», — заявил в Минобороны.

Делегация Сухопутных войск НОАК также посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск и военные учебные центры в Ленинградском военном округе.

До этого сообщалось, что Москва и Пекин приняли решение укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе путем открытия корреспондентских счетов и учреждения филиалов и дочерних банков в обеих странах.

Ранее глава РФПИ назвал главное условие удвоения товарооборота России и Китая.

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