Делегация армии Китая прибыла в Москву

В Минобороны РФ сообщили, что в Москву для обсуждения вопросов военного сотрудничества прибыла военная делегация сухопутных войск Народно-освободительной армии (НОАК) Китая. Информацию об этом передает ТАСС.
В военном ведомстве добавили, что во главе делегации прибыл командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Ли Цяоминь.
«Традиционно в начале работы делегации состоялось возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова», — добавили в министерстве.
В конце июля министерство обороны России сообщило, что корвет «Сообразительный» Балтийского флота и эсминец «Цзяоцзо» ВМС Китая провели совместное учение в акватории Финского залива.
До этого Минобороны РФ сообщало, что в Южно-Китайском море проходило совместное российско-китайское морское патрулирование.
Ранее стало известно, что Китай делает для прекращения конфликта на Украине.