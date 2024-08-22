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Делегация армии Китая прибыла в Москву

Минобороны РФ: в Москву прибыла военная делегация Сухопутных войск НОАК

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Минобороны РФ сообщили, что в Москву для обсуждения вопросов военного сотрудничества прибыла военная делегация сухопутных войск Народно-освободительной армии (НОАК) Китая. Информацию об этом передает ТАСС.

В военном ведомстве добавили, что во главе делегации прибыл командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Ли Цяоминь.

«Традиционно в начале работы делегации состоялось возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова», — добавили в министерстве.

В конце июля министерство обороны России сообщило, что корвет «Сообразительный» Балтийского флота и эсминец «Цзяоцзо» ВМС Китая провели совместное учение в акватории Финского залива.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в Южно-Китайском море проходило совместное российско-китайское морское патрулирование.

Ранее стало известно, что Китай делает для прекращения конфликта на Украине.

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