Пленный рассказал, что ВСУ поставили задачу выглядеть «нормальными» в Курской области

Украинский солдат по имени Игорь, который попал в плен в Курской области, заявил, что бойцам ВСУ поставили задачу казаться местным жителям «нормальными людьми». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео с Игорем, которое опубликовало Минобороны РФ.

«Задачей нашей группы было совершить марш, совершить отвлекающий маневр, как будто нас здесь много, и кататься по этим селам. Показать себя хорошо, типа мы нормальные люди, типа вежливые», — объяснил мужчина.

Он рассказал, что вместе с сослуживцами поехал в неназванный поселок в Курской области на трех БТР, однако в итоге солдаты угодили в засаду российских войск, понесли потери и попали в плен.

Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее в России заявили, что операция Украины в Курской области входила в план Германии.