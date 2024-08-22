В Курской области заметили польские бронетранспортеры Oncilla

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют польские бронетранспортеры Oncilla в Курской области. Об этом сообщает польское издание Interia.

«Польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие в украинском наступлении, осуществляемом на территории России, в Курской области», — отмечается в материале.

Журналисты напомнили, что Польша передала Украине около 30 таких БТР.

22 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные подбили танк Abrams производства США в Курской области.

В четверг министерство обороны Британии подтвердило, что ВСУ применили танки Challenger 2 в Курской области.

До этого гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что немецкий танк Leopard и британский Challenger показали себя далеко не лучшим образом во время боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. По мнению Чемезова, российский танк Т-90М превосходит на голову как британские, так и американские аналоги, и поэтому пользуется спросом у зарубежных заказчиков.

Ранее появилось видео уничтожения танка Challenger 2 ВСУ в Курской области.