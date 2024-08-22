Глава ДНР Денис Пушилин заявил о быстром восстановлении Авдеевки после боев в городе. Впечатлениями от поездки туда он поделился в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в городе активно чинят шесть многоквартирных домов, ремонтные работы в которых курируют Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Также ремонтные работы идут в местном храме.

«То, что нужно, чтобы пережить осенне-зимний период, делается, а большая стройка в Авдеевке еще впереди», — уточнил он.

«В городе организованы большинство услуг, которые есть в любом населенном пункте Республики. Там работают пять продуктовых магазинов и даже кафетерий», — рассказал Пушилин.

До этого британское издание The Economist обратило внимание на то, что ВСУ неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки.

17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что отдал подчиненным приказ покинуть город Авдеевку. Бои за населенный пункт, который расположен в 600 км от столицы Украины, продолжались несколько месяцев.

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