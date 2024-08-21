Военкор сообщил о трех горячих точках в Курской области

Три горячие точки, в которых военные Вооруженных сил России не дают прорваться украинским войскам, образовались в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Игорь Жданов, передает RT.

По данным военкора, горячие точки образовались в городе Судже и его окрестностях, поселке Коренево, а также приграничном районе в окрестностях поселка Глушково.

21 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские войска заблокировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, сейчас их выдавливают из населенных пунктов.

Он также отметил, что за время боевых действий ВСУ понесли «очень большие» потери.

Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области.