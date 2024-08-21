Украинский истребитель Су-27 уничтожили при попытке ударить по Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«При попытке удара по Курской области сбит истребитель Су-27 ВВС Украины», — уточнили в сообщении.

Боевой самолет ликвидировал расчет ЗРК «Бук-М3». Борт пытался сбросить управляемые авиабомбы.

До этого в США указали ВСУ на их большую ошибку в зоне боевых действий, в результате которой российская армия смогла уничтожить «самый ценный» истребитель Су-27 на авиабазе в Миргороде.

В середине августа минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки уничтожили истребитель Су-27, поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК С-300ПТ. Также в сети появилось видео удара по ВСУ на границе Белгородской области.

Ранее появилось видео пролета российских бомбардировщиков над Балтийским морем.