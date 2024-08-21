Российские военные сбили две ракеты ВСУ над Курской областью

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще две украинские ракеты над Курской областью утром 21 августа. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал чиновник.

Других подробностей Смирнов не привел.

Около 11 утра в Курской области была объявлена ракетная опасность.

Министерство обороны РФ сообщало, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, украинские силы атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в оборонное ведомство сообщило, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.