Взрывы произошли в Миргороде и Сумах

Взрывы произошли в Миргороде Полтавской области и в Сумах на севере Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Сообщают о взрыве в Миргороде Полтавской области... Сообщают о взрывах в Сумах», — уточняет Telegram-канал издания.

О взрывах в Сумах также сообщило украинское издание «Общественное».

Других подробностей не приводится.

Накануне сообщалось о взрывах в Шосткинском районе Сумской области.

Сейчас в Сумской и других областях Украины действует воздушная тревога.

Также сегодня днем в украинском Тернополе подскочил уровень хлора в воздухе после удара по складу топлива. Издание «Политика страны» со ссылкой на данные сервиса IQAir писало, что после ночной атаки российских дронов над Тернополем продолжает висеть смог. Отмечается, что город поднялся на первое место по уровню загрязнения воздуха среди всех украинских населенных пунктов.

Утром пророссийское подполье информировало, что российские военные нанесли удар по тернопольскому нефтехранилищу, откуда Вооруженные силы Украины развозили топливо до линии фронта. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подтвердила взрыв в хранилище топлива в Тернополе. К тушению пожара привлекли 90 спасателей и 21 единицу техники.

Ранее по заводу в Киевской области был нанесен удар.