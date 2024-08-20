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Путин оценил участие добровольцев в СВО

Путин назвал добровольцев СВО залог непобедимости России

Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет непобедима, пока в ней есть такие люди, как добровольцы, проходящие обучение перед отправкой в зону специальной военной операции в Чечне. Это мнение он озвучил, общаясь с бойцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа и в скором времени направятся в район проведения операции, пишет ТАСС.

«Пока у нас есть такие мужчины как вы, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы», — сказал глава государства, обращаясь к добровольцам.

20 августа президент РФ Владимир Путин в сопровождении главы Чечни Рамзана Кадырова впервые прибыл в Российский университет спецназа (РУС). Глава государства посмотрит, как тренируются добровольцы перед отправкой в зону специальной военной операции.

Также Путин в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ приехал в Северную Осетию, посетил мемориал «Город ангелов», построенный в память о жертвах теракта в школе №1 Беслана.

Ранее Путин побывал на могиле Ахмата Кадырова.

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