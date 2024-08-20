Над Курской областью сбили четыре воздушных объекта

Над Курской областью вечером 20 августа сбили четыре воздушных объекта. Об этом сообщается в Telegram-канале и.о. губернатора региона Алексея Смирнова.

«Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа были сбиты вечером нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью», — рассказал чиновник.

С 19:18 мск в регионе действует ракетная опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не оставаться на улице.

До этого ВС РФ сбили по одному дрону ВСУ в Курской и Белгородской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.