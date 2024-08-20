В двух регионах России сбили два дрона ВСУ

ВС РФ сбили по одному дрону ВСУ в Курской и Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Два дрона самолетного типа были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны около 19:00 по мск.

До этого оперштаб отменил рассылку SMS-сообщений об опасности атак ВСУ в Курской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и Республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют британские дроны при атаке на Курскую область.